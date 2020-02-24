بالفيديو.. طفل يحتفل بتسجيل هدف على طريقة «جوميز»

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو طفل عمره 3 سنوات يحتفل بتسجيل هدفه المنزلي على طريقة جوميز الملقب بالأسد، مما أثار إعجاب رواد التواصل.

وبدا في المقطع الطفل يسدد الكرة في المنزل، حيث علق عليها: “جوميز يسدد.. جول”، قبل احتفاله على طريقة المهاجم الفرنسي.

وكان جوميز، احتل المركز الثاني على لائحة ترتيب هدافي الدوري، برصيد 14 هدفًا، بفارق هدفين فقط خلف المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الغريم التقليدي النصر، والذي انتزع الصدارة بفضل الثلاثية «هاتريك» التي أحرزها في شباك الشباب، في المباراة التي انتهت بفوز العالمي، برباعية مقابل هدفين.