شاهد .. كورونا يتسبب في طابور بشري لآلاف الأشخاص

بكين(صدى):

لجأ المواطنون في كوريا الجنوبية إلى الكمامات كوسيلة تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا الذى تفشى على أراضيهم مسببا إصابة 830 شخص حتى الآن .

وبعد أن كان الحصول على هذه الكمامات أمر يسير لا يتعدى الحصول عليه سواء بضعة دقائق، أصبح الآن يمتد إلى عدة ساعات بسبب كثرة المقبلين عليه.

ووثقت مقاطع فيديو وقوف آلاف من الأشخاص في طوابير طويلة بكوريا الجنوبية من أجل الحصول على هذه الكمامات.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=y5NXPKj6HIE&feature=emb_title