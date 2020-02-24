مؤسس ويكيليكس يلوّح بالانتحار حال تسليمه إلى أمريكا

وكالات(صدى):

لوح مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج بالانتحار حال تسليمه إلى أمريكا، موضحا أه سيتعرض لمعاملة غير إنسانية ومهينة.

ودعا محامي جوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس” خلال جلسة لمحكمة بريطانية، لعدم تسليم موكله للولايات المتحدة.

واعتبر محامي مؤسس “ويكيليكس”: “أسانج لن ينال محاكمة عادلة ومن الممكن أن يقدم على الانتحار”، لافتا: “تسليم أسانج سيعرضه لمعاملة غير إنسانية ومهينة وذلك من خلال حكم جائر يصدر ضده وظروف سجن غير مواتية”.

وأوضح المحامي، أنه “طلب التسليم الذي تقدمت به الولايات المتحدة تحركه دوافع سياسية أكثر من أي جرائم حقيقية”، لافتا:”تسليم مؤسس موقع ويكيليكس سيكون ظالما وقمعيا بسبب حالته النفسية وخطر انتحاره”.