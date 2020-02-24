محمد البكيري: إعلام النصر يحاول يقلد إعلام الهلال (فيديو)

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على بيان الاتحاد وتقدمه بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ، تتضمن كافة الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم.

وقال الإعلامي في مقطع فيديو له عبر ” تويتر : إعلام النصر يحاول يقلد إعلام الهلال ومن الواجب عليهم ان يتعلموا كيف يديرون إعلام وصحافة.

وأضاف : كل هذه السنوات ضاعت في أية هم لا يعتقدون أنهم لم يكونوا أقوياء إلا عندما يقلدون إعلام الهلال.