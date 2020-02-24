مرتضى منصور يلجأ لحيلة ذكية للهروب من عقوبة الانسحاب من مباراة الأهلي

وكالات(صدى):

كشف الإعلامي أحمد شوبير، إن رئيس نادي الزمالك سيحاول الهروب من أزمة الانسحاب من مباراة الأهلي بتحرير محضر إثبات حالة، لإثبات عدم تمكن الفريق من التوجه لاستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة الأهلي والزمالك؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الزمالك رفض خوض مباراة الأهلي المحدد لها، اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي؛ اعتراضا على عقوبة لجنة المسابقات ضد مرتضى منصور بالإيقاف 3 مباريات.

ويتخوف مرتضى منصور رئيس الزمالك من الانسحاب من المباراة بشكل صريح، وذلك بعدم التوجه للملعب، حيث سيكلفه ذلك خسارة المباراة بهدفين دون رد مع خصم 6 نقاط من رصيده بنهاية الموسم.