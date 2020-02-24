مرتضى منصور يلجأ لحيلة ذكية للهروب من عقوبة الانسحاب من مباراة الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير، إن رئيس نادي الزمالك سيحاول الهروب من أزمة الانسحاب من مباراة الأهلي بتحرير محضر إثبات حالة، لإثبات عدم تمكن الفريق من التوجه لاستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة الأهلي والزمالك؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكان الزمالك رفض خوض مباراة الأهلي المحدد لها، اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي؛ اعتراضا على عقوبة لجنة المسابقات ضد مرتضى منصور بالإيقاف 3 مباريات.
ويتخوف مرتضى منصور رئيس الزمالك من الانسحاب من المباراة بشكل صريح، وذلك بعدم التوجه للملعب، حيث سيكلفه ذلك خسارة المباراة بهدفين دون رد مع خصم 6 نقاط من رصيده بنهاية الموسم.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7251 ] نشر منذ 15 دقيقة
اي حيلة الامطار غرقت الاستاد و لسة بتمطر و الفريق جالس في الاتوبيس من الزحمة و دا جاء من ربنا لان النادي انظلم و انت عارف بس بتنسي لانك اهلاوي