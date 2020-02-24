وظيفة شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظيفة شاغرة للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض بمسمى مُنجز أعمال أول.

واشترط على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على درجة الدبلوم لمدة سنتين في تخصص إدارة المواد، وإدارة الأعمال أو ما يعادلها، أو يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

كما اشترط وجود خبرة لا تقل عن سنتين في قسم إدارة المواد، المستودعات، المشتريات، مع خبرة عمل كمسؤول مشتريات، بجانب أن يتوافر لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول.

وأوضح أن التقديم متاح الآن من خلال البوابة الإلكترونية : أضغط هنا

علما بأن الوظيفة تظهر على الموقع عقب التسجيل فى البوابة الإلكترونية.