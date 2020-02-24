النصر يطالب بتأجيل لقاءه أمام سباهان الإيراني

طلال الغامدي(صدى):

بعدما نشرت «صدى» خبرًا عن اعتذار الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة لقاء النصر وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، أصدر نادي النصر بيانًا لتوضيح الأمر.

وطالب نادي النصر في بيانه، اتحاد كرة القدم بمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتأجيل مباراة الفريق أمام نادي سباهان الإيراني والتي من المقرر إقامتها الثلاثاء الموافق 3 مارس القادم في العاصمة الأوزبكية طشقند حرصا من إدارة النادي على سلامة بعثة الفريق.

وكان اللقاء من المقرر أن يُجرى يوم الاثنين الموافق 6 أبريل القادم، إلا أن انتشار فيروس كورونا في إيران أحدث تلك التطورات المتلاحقة.

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