«الصحة» تكشف حقيقة التحذير من المطاعم إثر انتشار كورونا

الرياض(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن حقيقة تحذير الوزارة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه لا صحة لتلك الرسالة المنتشرة، داعيًا الجميع إلى التواصل مع خدمة 937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت الرسالة قد انتشرت بين المواطنين، تزعم أن هناك وافدين قدموا إلى البلاد من دول حاملة للفيروس وجاري استدعائهم لفحصهم.