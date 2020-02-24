«الصحة العالمية»: تهيأوا لانتشار وباء عالمي جراء كورونا

جينيف(صدى):

حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية أن يصل فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إت العالم على بذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا إن عليه الاستعداد لـ”وباء عالمي محتمل.

وتابع : ” المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكن على دول العالم القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل”.