شاهد.. 5 كمامات بـ 610 ريال بسبب «كورونا» !
شهدت أسعار الكمامات ارتفاعَا كبيرا تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول العربية.
وسجلت فتاة لحظة شراء 5 كمامات من أحد المحال الصيدليات على ما يبدو، (هاتفيُا)، في الكويت وبلغ ثمنها 50 دينار وهو ما يعادل (610 ريال سعودي).
وكانت الكويت أعلنت عن ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94502 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يستر ..
.. والغشاشين يستغلون الناس .. يصطادون باالماء العكر ..
محماس السادس[ عدد التعليقات: 982 ] نشر منذ 16 دقيقة
القددع الصيدلي بورعي افندم عاوز يأشط فلوس ويأب عالدنيا .. والجوايته يدفعون
المواقع[ عدد التعليقات: 7650 ] نشر منذ 7 دقائق
ماذا تنتظر من حرامي انتهازي بمرتبة صيدلي