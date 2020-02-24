شاهد.. 5 كمامات بـ 610 ريال بسبب «كورونا» !

وكالات(صدى):

شهدت أسعار الكمامات ارتفاعَا كبيرا تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول العربية.

وسجلت فتاة لحظة شراء 5 كمامات من أحد المحال الصيدليات على ما يبدو، (هاتفيُا)، في الكويت وبلغ ثمنها 50 دينار وهو ما يعادل (610 ريال سعودي).

وكانت الكويت أعلنت عن ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.