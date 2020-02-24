باتيستوتا يتهكم من رونالدو بسبب إنجازه الجديد 

وكالات(صدى):

تهكم المهاجم الأرجنتيني السابق غابرييل عمر باتيستوتا، من إنجاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بعدما سجل الدون في 11 مباراة متتالية.

وهنأ باتيستوتا رونالدو بإنجازه الجديد، لكن بنوع من السخرية المُبطنة، حيث كتب باتيستوتا:”مبروك عليك رونالدو! إلا أنه يبدو لي أن ذلك مع الراحة يمكن أن يحدث بشكل أسهل“، في إشارة إلى عدم مشاركة رونالدو في بعض المباريات مع يوفنتوس لمنحه مزيدا من الراحة.

وكان باتيستوتا سجل 11 هدفا في 11 مباراة متتالية دون راحة، في حين عادل رونالدو هذا الإنجاز إلا أنه غاب عن مباراة فريقه ضد بريشيا.