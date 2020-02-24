الجحلان: الهلال قد يُشارك في المونديال حال إلغاء دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

توقع الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان، أن انتشار فيروس كورونا الجديد، يُهدد بإلغاء بطولة دوري أبطال آسيا 2020 .

وقال « الجحلان » : « إذا استمر انتشار فيروس كورونا قد تلغى بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم ومن الممكن يشارك الهلال في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على اعتبار أنه البطل السابق ».

وكان فيروس كورونا قد انتشر في إيران، فيما بدأت عدة حالات في الظهور بدول الخليج العربي ومنها الكويت وعُمان والإمارات، بالإضافة إلى انتشاره في كوريا واليابان ودول شرق آسيا .

وأسفر عن ذلك إلغاء إقامة مباريات الأندية الصينية داخل الصين، كما بدأت بعض اتحادات كرة القدم في الاعتذار عن استضافة مباريات بدوري الأبطال لكون الفيروس انتشر في دول تلك الأندية.