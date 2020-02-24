شاهد .. الإعلامي صالح الجسمي يداعب ابنه الأصغر بشكل طريف

أبوظبي(صدى):

وثق الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، لأول مرة مقطع فيديو له مع نجله الأصغر، محمدصالح الجسمي.

وظهر الإعلامي بصحبة نجله داخل سيارة، حيث داعب نجله بأسئلة طريفة حول دراسته الجامعية، وأي التخصصات التي يدرسها، ونتائجه في الدراسة.

ومن جهتهم، تفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث سخر البعض من طبيعة الأسئلة التى وجهها الإعلامي لنجله، فيما أشاد البعض بعفوية وطرافة الجسمي، بينما ركز آخرون على هيئة الابن الأصغر مشيدين بوسامته.