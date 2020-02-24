فتاة تموت أثناء ممارسة علاقة محرمة مع 6 أشخاص
توفيت فتاة مدمنة أثناء ممارسة الرذيلة مع 6 تجار مخدرات مقابل الحصول على جرعة هيروين في مصر.
وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل متوفاة بالمنطقة الزراعية بأوسيم.
واتضح من التحقيقات أن المجنى عليها مدمنة مواد مخدرة وتركت منزل الزوجية قبل العثور علي جثتها، كما تبين أنها لم يكن معها ثمن شراء المخدرات فدفعت جسدها بجرعة من المخدرات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94489 ] نشر منذ 45 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, اعوذ باالله من ومما جرالهم ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46744 ] نشر منذ 24 دقيقة
اسئل الله السلامة