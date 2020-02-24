فتاة تموت أثناء ممارسة علاقة محرمة مع 6 أشخاص 

القاهرة(صدى):

توفيت فتاة مدمنة أثناء ممارسة الرذيلة مع 6 تجار مخدرات مقابل الحصول على جرعة هيروين في مصر.

وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل متوفاة بالمنطقة الزراعية بأوسيم.

واتضح من التحقيقات أن المجنى عليها مدمنة مواد مخدرة وتركت منزل الزوجية قبل العثور علي جثتها، كما تبين أنها لم يكن معها ثمن شراء المخدرات فدفعت جسدها بجرعة من المخدرات.