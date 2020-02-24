رجل يضبط زوجته في وضع مخل مع والده

القاهرة(صدى):

لقت ربة منزل مصرية مصرعها على يد زوجها بعد أن ضبطها في وضع مخل مع والده.

وأكد شهود العيان من الجيران أن الخلافات كانت دائمة بين الزوجين، كما سبق للزوج أن ضبط زوجته مرتين مع والده في أوضاع مخلة، وقام بمعاقبتها بالحرق في جسدها.

وقامت شرطة قسم الوراق فور تلقيها بلاغ الأهالي بوجود جثة الزوجة داخل منزلها بالتحرك، حيث تم ضبط الزوج ووالده المتهم بمعاشرتها، تمهيدًا للتحقيق معهم وإجراء التحريات اللازمة لكشف الملابسات الحقيقة للحادث.