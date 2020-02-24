ماسك مذهل لتفتيح البشرة في دقائق 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ معظم الفتيات للماسكات السريعة لتبيض البشرة والتخلص من عيوبها سواء الإسمرار والندبات والهالات السوداء.

وتحاول معظم الفتيات استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة في دقائق قبل المناسبة أو الخروج.

ومن أهم ماسكات تبيض البشرة، ماسك ماء الأرز و النشا و الترمس المطحون فهو خليط متكامل يمنح البشرة النضارة ويساعد على تبييض الوجه بشكل سريع وآمن .

وحول طريقة تحضير ماسك تبييض البشرة:انقعي كمية صغيرة من الأرز في الماء واتركيه لمدة نصف ساعة، افصلي الماء عن الأرز، وفي وعاء ضعي ملعقة من الترمس المطحون مع ملعقة نشا وضيفي ٣ ملاعق من ماء الأرز، افردي الماسك على بشرتك بعد غسلها واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة واغسلي وجهك بالماء الفاتر.