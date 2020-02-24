وظائف شاغرة في طيران ناس بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران ناس‎ عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل ‎بالشركة بالرياض.

وأشارت إلي أن الوظائف الشاغرة تحت مسمي مسؤول منتجات على متن الطائرة مشترطة الحصوول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص، إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت الشركة إلي حاجتها لمسؤول الشراكات الرقمية بشرط حصوله علي درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلها.

ولفتت إلي أنها بحاجة لمدير برنامج الولاء (Manager Loyalty Program) بشرط حصوله علي درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/02/24م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنا