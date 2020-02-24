الكويت والبحرين يعتذرا عن استضافة مباراتي التعاون والنصر ضد الفرق الإيرانية

نواف السالم(صدى):

اعتذر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن استضافة مباراة التعاون مع برسبوليس الإيراني والتي ستقام في الكويت نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة حاليا، في إشارة إلى وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأكد رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي الشيخ أحمد اليوسف، أن الاتحاد يجري حاليا اتصالات مع القائمين على وزارة الصحة للتنسيق معهم حول الإجراءات الاحترازية قبل انطلاقة مباريات الجولة الثانية من مسابقة كأس الأمير لكرة القدم.

وشهدت الكويت، اليوم الاثنين، ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، إثر تفشي الفيروس في إيران، فيما كان مواطن سعودي ضمن المصابين.

كما اعتذر الاتحاد البحريني لكرة القدم، من إقامة مباراة النصر وسباهان في أراضي دولة البحرين؛ بسبب انتشار مرض كورونا في إيران.