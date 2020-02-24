خطوات مفيدة لحماية السيارة من أضرار المطبات

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعد المطبات من العوامل المفيدة في تقليل معدلات حوادث الطرقات، وبرغم فوائدها إلا أنها قد تلحق أضرارًا في السيارات اذا لم ينتبه إليها قائد المركبة أثناء القيادة.

وهناك عدة إرشادات ينصح بها لتفادي المطبات دون التعرض لأي أذى، وهي كالتالي :

1-الحرص على استخدام المكابح قبل صعود السيارة فوق المطب بمسافة كافية، وهذه الخطوة مفيدة للغاية، اذ أنها تساهم في تخفيف السرعة وحماية السيارة من الاصطدام بشكل عنيف بالمطب، وبالتالي الحفاظ على الجزء السفلي من المركبة سليم دون أي احتكاك يضرها.

2-الانتباه لإرشادات الطريق جيدًا، اذ تساعد هذه الإرشادات على تنبيه قائد السيارة بأماكن المطبات، وبالتالي حمايته من الاصطدام المفاجئ بها خاصة اذا كان الطريق غير مؤلوف بالنسبة لسائقين.

3-في حالة عدم الانتباه للمطب والسير فوقه بسرعة عالية، لا تستخدم المكابح بشكل مفاجئ لأن ذلك سيؤذي السيارة، بل تمسك بعجلة القيادة جيدًا حتى يمر الموقف بسلام.

4-في حالة السيارات المنخفضة، يفضل صعود المطب بشكل جانبي مع التحرك ببطء حتى لا نؤذي السيارة من الأسفل.

وبجانب المحافظة على السيارة، لا تنسى أن تحافظ على حياتك أثناء عبور المطبات، وذلك يتم من خلال الحرص الدائم على ارتداء حزام الأمان خلال قيادتك للسيارة.