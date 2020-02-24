عاصفة ترابية تجتاح 4 طرق وتعدم الرؤية الأفقية

الرياض(صدى):

تتعرّض أجزاء من طرق « الطائف – الرياض، رنية – الخرمة، المدينة – الجموم » الآن إلى موجة غبار كثيفة.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أن موجة الغبار أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مطالبًا سالكي الطرق بأخذ الحيطة والحذر.

كما نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، مستخدمي طريق المدينة المنورة- القصيم القديم بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية.