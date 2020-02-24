مسؤول إيراني يفضح حكومته: «تتلاعب بأعداد الوفيات من كورونا»

وكالات(صدى):

فضح نائب عن مدينة قم الإيرانية، الاثنين، الحكومة الإيرانية، بعد أن كشف إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في المدينة بلغت 50 شخصا، في رقم يفوف بكثير الحصيلة الرسمية.

واتهم حكومة في البلاد بالتستر على حقيقة تفشي الفيروس؛ حيث وكالة أنباء “ إلنا ” شبه الرسمية في إيران، عن النائب أحمد أميريبادي فرحاني، إن حصيلة الضحايا تغطي الفترة من 13 فبراير الجاري.

ولم تتحدث السلطات الرسمية في البلاد عن إصابات بفيروس كورونا في قم، العاصمة الدينية في إيران، سوى الأربعاء الماضي، 19 فبراير.

وكان مواطنون ومعارضون قالوا إن السلطات أخفت حقيقة ما يجري حتى انتهاء الاقتراع لأهداف سياسية، إذ لم ترتفع أرقام الضحايا إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، الجمعة الماضية.

وقال فرحاني إن الوضع في قم “ غير جيد. لا يمكن لأي من الممرضات الوصول إلى الملابس والمعدات الواقية المناسبة. بعض المتخصصين في الرعاية الصحية غادروا المدينة ”.

وانتقد أداء الحكومة قائلا “ أعتقد أن أداء الإدارة في السيطرة على الفيروس لم يكن ناجحًا ”، مضيفا “ حتى الآن، لم أر أي إجراء محدد لمواجهة كورونا من قبل الإدارة ”.

وأضاف فرحاني أن أكثر من 250 شخصا يخضعون للحجر الصحي الآن في مدينة قم، بؤرة الفيروس في إيران.

وتابع: “ طلبت من وزير الصحة وضع المدينة في الحجر الصحي وحتى رفعت صوتي عليه وقلت لماذا تكذبون على الناس ”.

وتفيد أخر الأرقام الرسمية في إيران بارتفاع عدد الوفيات إلى 12، والحالات المؤكدة إلى 47، بحسب ما أوردت وكالة “ أسوشيتد برس ”.

ونفى مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية الأرقام التي أوردها فرحاني، معتبرا الأمر في خانة الأخبار الكاذبة ”.

وبعد اتهامات النائب، قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي “ نتعهّد بأن نكون شفافين في نشر الأعداد ”.