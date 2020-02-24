والدة أحد المختطفين تتعرف على الخاطفة بالدمام (فيديو)

الدمام(صدى):

كشفت مصادر عن استدعاء والدة أحد المختطفين بالدمام؛ للتعرف على المتهمة بالخطف.

وأكدت المصادر على أن والدة أحد المختطفين أكدت على أن المتهمة المقبوض عليها هي بالفعل الخاطفة لابنها منذ أكثر من 20 عامًأ..

وشهدت الدمام عودة 3 شباب مختطفين إلى ذويهم بعد أكثر من 20 عامًا بعد أن تم اختطافهم من قبل السيدة التي ربتهم الأعوام السابقة.

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