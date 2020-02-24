السيول تُغرق استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك المشتعلة (فيديو)

وكالات(صدى):

أغرقت الأمطار ممرات غرف ملابس اللاعبين في استاد القاهرة، الذي من المقرر أن يستضيف قمة الأهلي المصري والزمالك.

وظهرت سيولا داخل الممرات المؤدية لغرف خلع الملابس، باستاد القاهرة الدولي، قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

والسيول ليست وحدها الأزمة في القمة، فزاد الزمالك صعوبة الأمر بعد أن رفض خوض المباراة؛ بسبب قرار لجنة الانضباط بإيقاف مرتضى منصور، رئيس النادي، 3 مباريات.

ويبدو أن كل الظروف والأجواء تشير إلى أن المباراة لن تلعب اليوم؛ لعدم معرفة إن كان الزمالك سيصل للملعب أم لا.

وتأتي المباراة في ظل وقت صعب بعد العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط بشأن أحدث مباراة السوبر الأخيرة، خصوصا واعتراض نادي الزمالك على القرارات وإعلانه النية في عدم المشاركة بمباراة اليوم.

ورغم محاولة وزير الشباب والرياضة المصري تهدئة الوضع والتواصل مع مرتضى منصور لإقناعه بالتخلي عن قرار الإنسحاب، لأنه سيجعل الأمر أكثر تعقيدا، إلا أن الفريق حتى الآن لم يظهر أي ردة فعل مختلفة.