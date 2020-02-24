ارتفاع الدين الخارجي لقطر

وكالات(صدى):

ارتفع إجمالي الدين الخارجي القطري بنسبة 25.3% على أساس سنوي، وذلك بنهاية عام 2019 ، إذ أفادت بيانات مصرف قطر المركزي اليوم الاثنين، بأن الدين ارتفع إلى نحو 54 مليار دولار أمريكي.

ويمثل الدين الخارجي لقطر ما نسبته 32% من إجمالي الناتج المحلي، فيما ارتفع إجمالي قروض القطاع العام القطري بنهاية شهر يناير بنسبة 4.5% على أساس شهري إلى ما يعادل 91 مليار دولار، وبما يمثل 52 في المئة من الناتج الإجمالي.

يشار إلى أن الحكومة القطرية كانت قد أصدرت في شهر مارس 2019 سندات دولية بواقع 12 مليار دولار لتمويل مشاريع أساسية في الدولة التي تستعد لاستقبال مونديال كرة القدم في 2022.