السفارة في الكويت تكشف حالة المواطن المصاب بـ«كورونا»

خالد الظفيري(صدى):

أكدت سفارة المملكة لدى دولة الكویت أن حالة المواطن المصاب بفیروس (كورونا) في دولة الكویت الشقیقة مستقرة ولا یوجد ھناك أي خطورة علیه، مشیرة إلى أنھا مستمرة في متابعة حالته.

وقالت السفارة في بیان لھا الیوم (الاثنین) أنه فور علمھا بوجود حالة المواطن قامت بإجراء اتصالاتھا مع الجھات المختصة في دولة الكویت الشقیقة للاطمئنان على حالته.

وأعربت عن شكرھا وتقدیرھا للجھات المختصة في دولة الكویت على ما یلقاه المواطن من رعایة صحیة، مشددة على المواطنین بضرورة اتباع التعلیمات الصادرة من قبل وزارة الصحة الكویتیة والالتزام بإجراءاتھا.