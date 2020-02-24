أماكن أكثر اتساخا من المراحيض العامة داخل سيارتك

لندن (صدى):

كشفت شركة موتوربوينت البريطانية عن دراسة حديثة أجرتها داخل مختبراتها عن وجود أماكن داخل السيارات أكثر أتساخًا من المراحيض العامة.

وقام الخبراء البريطانيين بمسح 20 مكانًا مختلفًا في داخلية سيارة مستعملة، وتبين أن المقود وحزام الأمان و الأزرار التي في الطبلون أكثر أتساخًا من المراحيض العامة، خاصة في البلدان التي يزداد فيها الدفئ والرطوبة.

ورتبت الدراسة المناطق الأشد اتساخًا داخل السيارة، وكان أكثر مكان في السيارة هو الصندوق الخلفي، وذلك لترك معظم أغراضنا به مع إهمال تنظيفه.

وجاء في المقام الثاني لأكثر الأماكن أتساخًا هو السجاد، وأزرار حزام الأمان وفرامل اليد، وأدوات التحكم في النوافذ الكهربائية، ثم مقود القيادة، والمفروشات على المقاعد، ثم ناقل السرعة، ثم حاملات الأكواب، وأخيراً لوحة القيادة.