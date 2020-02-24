شاهد أمير الباحة للوكلاء « إيش مصلحتكم تحطوا المُعاملة في الدرج؟»

الباحة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، سمو الأمير حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، وهو يشدد على أهمية النزاهة.

وقال الأمير لوكلاء الإمارة للحقوق « أكبر ما يُغيضني ويوترني المحسوبيات بمساعدة شخص وترك الآخر والمعاملات التي تبقى حبيسة الأدراج والأخذ و الرد والإلتفاف على التوجيهات التي لا تُنفذ » .

وأضاف « وإيش مصلحتكم تحطوا المعاملة في الدرج.. الأمور التي تكون بمعزل عني تبقى محل شك وريبة »