شاهد أمير الباحة للوكلاء « إيش مصلحتكم تحطوا المُعاملة في الدرج؟»
أظهر مقطع فيديو، سمو الأمير حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، وهو يشدد على أهمية النزاهة.
وقال الأمير لوكلاء الإمارة للحقوق « أكبر ما يُغيضني ويوترني المحسوبيات بمساعدة شخص وترك الآخر والمعاملات التي تبقى حبيسة الأدراج والأخذ و الرد والإلتفاف على التوجيهات التي لا تُنفذ » .
وأضاف « وإيش مصلحتكم تحطوا المعاملة في الدرج.. الأمور التي تكون بمعزل عني تبقى محل شك وريبة »
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46738 ] نشر منذ 11 دقيقة
الإدراج تزفر بما فيها