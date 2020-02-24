شاهد.. بكاء دانييلا رحمة على الهواء بسبب مهيرة عبدالعزيز

أميرة خالد(صدى):

فاجأت مقدمة البرامج مهيرة عبدالعزيز، الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة خلال استضافتها لها في برنامج “ غداً أجمل ” عبر محطة “ MBC ”.

وقررت الإعلامية إحضار مفاجأة للفنانة اللبنانية وهي والدها ووالدتها، وطالبت مهيرة بأن يتم وضع قناع على عين دانييلا.

وتفاجأت دانييلا بوالدها يقف أمامها بعد نزعها له، انهارت بالبكاء بسبب عدم رؤيتها لوالدها منذ فترة بسبب ضغط التصوير الذي تقوم به دانييلا، وأطلت الدتها في الحلقة نفسها فكانت الصدمة الثانية لـ دانييلا ، اذ، عانقتا بعضهما البعض في مشهد مؤثر تسبب في بكاء الجمهور في الاستديو.