نيمار على موعد مع كرنفال ريو بعد طرده من المباراة أمام بوردو

وكالات(صدى):

طرد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في الوقت المحتسب بدل الضائع لتدخله على، روبين باردو، لاعب بوردو خلال فوز فريقه 4-3 الأحد في الدوري الفرنسي.

وتعرض نيمار للبطاقة الحمراء، يجعله يحضر كرنفال ريو في البرازيل رفقة شقيقته.

وكان نيمار اعتاد حضور هذا الكرنفال على مدار السنوات القليلة الأخيرة، الأمر الذي يثير جدلا واسعا في كل من برشلونة (فريقه السابق) وباريس سان جيرمان، وكان بصدد أن يغيب عن هذا الحدث لأول مرة منذ 6 سنوات، بعدما أعلن قبل ساعات عن عدم حضوره الكرنفال بسبب تركيزه مع فريقه باريس.

إلا أنه على ما يبدو سيكون باستطاعته اللحاق بالكرنفال، الذي انطلق الجمعة الماضي وسيستمر حتى الأربعاء القادم، بعدما أصبح من المنتظر أن يتلقى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة مع فريق العاصمة الباريسي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.