مصري يسخر من المرض ويمازح ابنه « خد شوية كورونا هي حلوة؟ » (فيديو)

القاهرة(صدى):

نشر مقيم مصري في الكويت يُدعى «مصطفى»، مقطع فيديو يُقلل فيه من خطورة مرض كورونا الجديد، وذلك إثر ظهور حالات كورونا في الكويت.

ودعا مصطفى، الكويتيين إلى التعامل مع كورونا كما يتعمل المصريين، مستنكرًا حالة الهلع والفزع التي أصابت الدولة.

وأوضح أن المصريين هرعوا للتصوير مع المُصاب الصيني الذي ظهر في مصر ولم يخافوا منه، وكذلك يحزنون عندما تنفجر قنبلة بعيدًا عنهم فهم يريدون أن يروا لحظة انفجار القنبلة.

كما أضاف أن جيله بالكامل حزين لعدم إدراكه لزلزال 1992 المدمر، في إشارة إلى الزلزال الذي حصل في صيف عام 1992 وتسبب في خسائر فادحة بالقاهرة.

ومازح مصطفى، ابنه آدم، قائلًا « خد شوية كورونا يا آدم، الكورونا حلوة؟ » .