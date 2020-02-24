طرق الإقلاع عن إدمان المشروبات الغازية

متابعه_أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن المياه الغازية تُسبب مخاطر صحية عديدة، أبرزها زيادة الوزن والسكري والأرق، لذلك اعتمد مختصون عدة طرف للتخلص من إدمان تلك المشروبات.

وتتضمن طرق التخلص من تناول المشروبات الغازية « شرب الماء بكميات كبيرة لتجنب العطس، و مضغ العلكة، وتجنب الجوع، وتناول الحلوى الصحية مثل العسل واللبن الذي يحتوي على بعض عناصر التحلية » .

كما تشتمل تلك الطرق على « تخفيف الضغط العصبي بممارسة الرياضة أو التأمل أو تمارين التنفس، تناول مشروبات صحية مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب والفواكه » .