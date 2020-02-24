طرق الإقلاع عن إدمان المشروبات الغازية
من المعروف أن المياه الغازية تُسبب مخاطر صحية عديدة، أبرزها زيادة الوزن والسكري والأرق، لذلك اعتمد مختصون عدة طرف للتخلص من إدمان تلك المشروبات.
وتتضمن طرق التخلص من تناول المشروبات الغازية « شرب الماء بكميات كبيرة لتجنب العطس، و مضغ العلكة، وتجنب الجوع، وتناول الحلوى الصحية مثل العسل واللبن الذي يحتوي على بعض عناصر التحلية » .
كما تشتمل تلك الطرق على « تخفيف الضغط العصبي بممارسة الرياضة أو التأمل أو تمارين التنفس، تناول مشروبات صحية مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب والفواكه » .
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