رئيس الهلال الأحمر: تطوير الطرق الدائرية بالرياض سيساهم في تقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة

فاطمه صالح(صدى):

رفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض بشأن توجيه سموه الكريم بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض والتي ستساهم في رفع مستوى منظومة النقل داخل العاصمة والتي بدورها ستنعكس على أداء كافة القطاعات الحكومية الخدمية بما فيها الخدمات الانسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأكد معالي رئيس الهيئة أن تطوير محاور الطرق الدائرية وتحسين منظومة النقل سيساهم بشكل رئيس في تقليص زمن الاستجابة للحالات الإسعافية الطارئة وتحسين الحركة المرورية داخل المدينة، لاسيما وأن الازدحام المروري يشكل عائقًا كبيرًا في زمن وصول الفرق الطبية للحالات الطارئة.

وأوضح الدكتور القاسم أن مدينة الرياض تحتضن أكثر من 108 مركزًا إسعافيًا مجهزًا بأحدث التقنيات والكوادر الإسعافية المدربة، تم إنشائها بحسب الكثافة السكانية وأعداد البلاغات السنوية التي تباشرها الهيئة في الرياض، مشيرًا إلى أن تطوير محاور الطرق الدائرية سينعكس بشكل إيجابي على تطوير الخدمات الإسعافية.

وأشار معاليه إلى أن التوجيهات الكريمة تعكس رغبة سمو ولي العهد في تحسين وتعزيز جودة الحياة في مدينة بالرياض، وتطوير البيئة الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضّلة للاستثمارات، ومركز لاستقطاب الأعمال والزائرين، لتكون أحد افضل الوجهات الرائدة بين مدن العالم .