إجبار رجل على الزواج من قاصر بعدما قتل «بقرة» بالخطأ

نيودلهى (صدى):

شهدت الهند واقعة غريبة لقيام رجل بقتل بقرة عن طريق الخطأ بعدما صدمها بدراجته، ليجبره مالكها على الزواج من ابنته القاصر والتي لا يتعدى عمرها 13 سنة.

وصدم الرجل بقرة أحد أفراد عشيرة خاب الشهيرة في قرية باثاري بمدينة فيديشا في ولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث لا تزال القبيلة تطبق ضمن تقاليدها سياسة قديمة؛ ليجبره مالكها بالزواج من ابنته الصغيرة حتى يكفّر عن ذنبه في قتل البقرة.

وبدأ تحضير الولائم لسكان القرية، والاستعداد لحفل الزفاف، إضافة لأخذ الحمام المقدس والمعروف في الهند باسم غانغا سن؛ ليأتي قرار بإيقاف الزواج بقوة الشرطة، حيث تمكنت من إقناع العائلة من العدول عن قرارهم.