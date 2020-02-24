مبابي يتعجب من هجوم جمهور باريس سان جيرمان
رد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على جماهير فريقه التي هاجمته بلافتات ضخمة في مواجهة بوردو، مساء الأحد، بعدما قاد فريقه للفوز بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الدوري الفرنسي.
وكشفت الجماهير الباريسية، عن غضبها من الهزيمة التي تلقاها باريس أمام بروسيا دورتموند الألماني، الأسبوع الماضي بنتيجة 1-2، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.
ومن جانبه، أبدى مبابي تعجبه واستغرابه من هجوم الجماهير، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام؛ معلقًا: ” نخاف من الفوز؟”؛ فيما سيستضيف باريس سان جيرمان نظيره دورتموند، يوم الـ11 من مارس المقبل، لحسم المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.
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