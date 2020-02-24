مبابي يتعجب من هجوم جمهور باريس سان جيرمان

وكالات(صدى):

رد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على جماهير فريقه التي هاجمته بلافتات ضخمة في مواجهة بوردو، مساء الأحد، بعدما قاد فريقه للفوز بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الدوري الفرنسي.

وكشفت الجماهير الباريسية، عن غضبها من الهزيمة التي تلقاها باريس أمام بروسيا دورتموند الألماني، الأسبوع الماضي بنتيجة 1-2، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه، أبدى مبابي تعجبه واستغرابه من هجوم الجماهير، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام؛ معلقًا: ” نخاف من الفوز؟”؛ فيما سيستضيف باريس سان جيرمان نظيره دورتموند، يوم الـ11 من مارس المقبل، لحسم المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.