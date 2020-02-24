بالفيديو.. السدجان يقارن بين أحوال تراخيص التصوير في الماضي والحاضر

أميرة خالد(صدى):

علق الفنان عبدالله السدجان، على صعوبة الحصول على تراخيص التصوير حاليا بالمقارنة بالماضي.

وكتب خلال تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «سنين مضت حياة سهلة وليست عسرة اللي تبيه تلقاه، إن بغيت سيارة شرطة يا هلا طيارة يا هلا توقيف يا هلا جوزات وحدود عين لحاف وعين فراش وحسب النظام».

وأضاف خلال منشوره الذي أرفقه بفيديو من أعماله الفنية التي جرى تصويرها على متن طائرة: «المطلوب خطاب للجهة المختصة ويومين وأنت تصور، والآن إذا ما خاب ضني وعساه يخيب ردد ياليل ما طولك».