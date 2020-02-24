جاكوار F-Type 2021 بـ3 فئات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر السيارة جاكوار F-Type 2021 من أفضل السيارات الرياضية، بمقدمة أكثر جراءة بفضل شبكة التهوية الكبيرة، وغطاء محرك محدث وصادم جديد.

ويبلغ طول الأبعاد الخارجية لجاكوار الجديدة 4.47 متر، فيما يبلغ عرض السيارة 2.20 متر، أما الارتفاع فيبلغ 1.31 متر، مع محرك سعة 5000 سي سي مع سوبرتاشرج يولد قوة 575 حصان و700 نيوتين متر من عزم الدوران.

وأوضحت التقارير إلى أن سرعة السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3. ثانية، وتتوفر بـ3 فئات، الأولى نسخة قياسية مزودة بمحرك 4 سلندر، ونسخة مزودة بمحرك 6 سلندر، ونسخة مزودة بمحرك V8، فيما يبلغ السعر في المملكة 268.170 ريال.