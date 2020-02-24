شاهد فوز العتيبي تنشر هويتها الوطنية بعد عرض اسم قبيلتها للبيع

متابعه_أميرة خالد(صدى):

ردّت الناشطة فوز العتيبي، على المشككين في أصولها وأنها ليست سعودية بينما أوروبية.

ونشرت العتيبي، مقطع فيديو لها، توثق فيها صورة الهوية الوطنية الخاصة بها ونسبها لآل « الحزيمي العتيبي » أي أنها من الدوادمي وضواحيها.

وقالت فوز « أنتم فيكم عنصرية ضد المرأة أكثر من المجرمين والقتلة والإرهابيين » .

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