شاهد فوز العتيبي تنشر هويتها الوطنية بعد عرض اسم قبيلتها للبيع
ردّت الناشطة فوز العتيبي، على المشككين في أصولها وأنها ليست سعودية بينما أوروبية.
ونشرت العتيبي، مقطع فيديو لها، توثق فيها صورة الهوية الوطنية الخاصة بها ونسبها لآل « الحزيمي العتيبي » أي أنها من الدوادمي وضواحيها.
وقالت فوز « أنتم فيكم عنصرية ضد المرأة أكثر من المجرمين والقتلة والإرهابيين » .
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فوز العتيبي تعرض اسم قبيلتها للبيع !
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 47 دقيقة
والله عتيبه ماتشرف بك ولا باهلك اصلا انتي تافه ومن ينشر اخبارك تافه مثلك