وظائف صحية وإدارية شاغرة في المستشفى السعودي الألماني بعسير 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المستشفى السعودي الألماني عن وجود 17 وظيفة صحية وإدارية (للرجال والنساء)، للعمل بالمستشفى بعسير، بالمسميات التالية (أخصائي علاقات عامة، وصيدلي، ومترجم، وأخصائي تجارب سريرية، وأخصائي تسويق)، عبر برنامج (تمهير).

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة لوظيفة أخصائي علاقات عامة (للجنسين – العدد 4 وظائف) أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

ووضع شروط للمتقدمين لوظيفة صيدلي (للجنسين – العدد 4 وظائف) أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (صيدلة).

وحدد شرط للمتقدمين لوظيفة مترجم (للجنسين – العدد 3 وظائف) وهي أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (اللغات والترجمة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها، كما اشترط في أخصائي تجارب سريرية (للجنسين – وظيفتان) أن يكوم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات الطب والعلوم الصحية.

وأشار إلي أن المتقدم لوظيفة أخصائي تسويق (للجنسين – العدد 4 وظائف) أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق).

وأوضح أن التقديم بدأ من اليوم الاثنين بتاريخ 2020/02/24م وينتهي بتاريخ 2020/03/24م.