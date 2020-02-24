الإطاحة بشاب ادعى انتحار «فتاة معنفة» في تبوك

تبوك(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة تبوك، من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر بعدما نشر مقطع فيديو يدعي من خلاله انتحار فتاة معنفة في تبوك.

وأكدت الجهات الأمنية، أن الشاب قام بتصوير وتركيب مقطع يدعي فيه إقدام فتاة على الانتحار من إحدى البنايات تحت الإنشاء، مطالباً من يريد معرفة القصة كاملة متابعة حسابه عبر «سناب شات»؛ ليتم القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة.

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