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  • نشر : منذ 32 دقيقة
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  • حوادث

الإطاحة بشاب ادعى انتحار «فتاة معنفة» في تبوك

الإطاحة بشاب ادعى انتحار «فتاة معنفة» في تبوك
تبوك(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة تبوك، من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر بعدما نشر مقطع فيديو يدعي من خلاله انتحار فتاة معنفة في تبوك.

وأكدت الجهات الأمنية، أن الشاب قام بتصوير وتركيب مقطع يدعي فيه إقدام فتاة على الانتحار من إحدى البنايات تحت الإنشاء، مطالباً من يريد معرفة القصة كاملة متابعة حسابه عبر «سناب شات»؛ ليتم القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1429 ] نشر منذ 21 دقيقة

احسن وياليت تبينون وش عقوبته

[ عدد التعليقات: 94471 ] نشر منذ 20 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,,, مع التحقيق يبان الحقيق ..

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