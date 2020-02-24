بالفيديو.. ابن زنان يستفز وليد الفراج بمقطع لـ «مقابلة» سابقة
تسبب عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، في إثارة الجدل بعدما نشر مقطع فيديو من مقابلة سابقة له في برنامج ” الدوري مع وليد ” وهو يتحدث بشكل شديد اللهجة مع الإعلامي وليد الفراج عن نادي النصر.
وعلق عبدالله بن زنان، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: ” لا تنسَ، كل ما ركزت أكثر كل ما كان النصر أقوى، إما أن تستسلم، في كلتا الحالتين النصر هو المستفيد “؛ مضيفًا: ” قل رأيك كما شئت ولكن ليس من حقك أن تمنع الآخرين من أن يقولوا رأيهم ” .
وتجدر الإشارة إلى ابن زنان، كان قد أعلن انسحابه من التواجد في برنامج الإعلامي وليد الفراج، بسبب حديث الأخير عن نادي النصر بصورة غير لائقة، على حد وصفه.
المليليح[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 1 ساعة
انبحوا 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
العالمي داعس الطواقي ثلاث سنوات متتالية كملوا صياح 😉
علي الغامدي ورد وشوك الهلال[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 1 ساعة
مريض والله عرفت ليش فاتحين مستشفى شهار بالطائف
والله لمن هم من شاكة الفقراويه نادي الجاليات
النفسيات علي اشكالها تقع وثقافة الشوارع معروف ميولها
والله مساكين لهم الهياط ونرد لهم برفع الكؤوس بالمنصات
كاس اسيا اليس در قاس لكم لمراجعه شهار
علي الغامدي ورد وشوك الهلال[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 1 ساعة
مريض والله عرفت ليش فاتحين مستشفى شهار بالطائف
والله لمن هم من شاكة الفقراويه نادي الجاليات
النفسيات علي اشكالها تقع وثقافة الشوارع معروف ميولها
والله مساكين لهم الهياط ونرد لهم برفع الكؤوس بالمنصات
كاس اسيا اليس در قاس لكم لمراجعه شهار
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1388 ] نشر منذ 18 دقيقة
ابو خرقه يقول ثلاث سنوات– ترى الزعيم ثلاثين سنه داعسكم ويمسح الجزمه بخرقتكم