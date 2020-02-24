بالفيديو.. ابن زنان يستفز وليد الفراج بمقطع لـ «مقابلة» سابقة

طلال الغامدي(صدى):

تسبب عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، في إثارة الجدل بعدما نشر مقطع فيديو من مقابلة سابقة له في برنامج ” الدوري مع وليد ” وهو يتحدث بشكل شديد اللهجة مع الإعلامي وليد الفراج عن نادي النصر.

وعلق عبدالله بن زنان، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: ” لا تنسَ، كل ما ركزت أكثر كل ما كان النصر أقوى، إما أن تستسلم، في كلتا الحالتين النصر هو المستفيد “؛ مضيفًا: ” قل رأيك كما شئت ولكن ليس من حقك أن تمنع الآخرين من أن يقولوا رأيهم ” .

وتجدر الإشارة إلى ابن زنان، كان قد أعلن انسحابه من التواجد في برنامج الإعلامي وليد الفراج، بسبب حديث الأخير عن نادي النصر بصورة غير لائقة، على حد وصفه.