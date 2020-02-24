إزالة تعديات بمساحة 139 ألف م2 بنطاق ثول

حسن الزهراني(صدى):

أزالت بلدية ثول الفرعية التابعة لأمانة جدة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة المحافظة, تعديات على أراضي حكومية ضمن النطاق بمساحة تقدر بـ 139.000 متر مربع .

وأوضح رئيس بلدية ثول الفرعية المهندس /سامي العمري، أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية قامت بإزالة كامل الإحداثيات والمكونة من أسْلاك شائِكَة وعقوم ترابية وحظائر ورفعها من الموقع، مؤكداً أن البلدية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة داخل النطاق العمراني وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات على أراضي الدولة دون وجه حق،.