مطالب بإعدام مُدمن اختطف طفلة واغتصبها

بغداد(صدى):

شهدت محافظة الناصرية بالعراق، جريمة اغتصاب بشعة وقعت لطفلة أثناء عودتها من المدرسة، فيما طالب العراقيون بإعدام المتهم.

واختفت الطفلة بعد انتهاء دوامها المدرسي لتبدأ الجهات الأمنية في البحث عنها، ومن ثم عثرت على جثتها، وتبدو عليها آثار الاغتصاب.

وأكدت الشرطة أن المتهمة « حلّاق » يسكن في المنطقة التي تعيش فيها الفتاة، وقد شكّت الشرطة في سكان أحد المنازل القريبة جدا من المدرسة، وهو رجل في العقد الرابع من عمره ومعروف بتعاطيه الحبوب المخدرة، وله شقيق مصاب بإعاقة عقلية.

ووجدت الشرطة الرجل يحفر في حديقة منزله، ولدى مداهمة المنزل وجدوا جثة الطفلة وعليها آثار اعتداء ذي طبيعة جنسية وتم القبض عليه.