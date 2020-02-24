فجر السعيد عن الأمير خالد الفيصل « بتفهمون أكثر من ابن الملوك؟»

خالد الظفيري(صدى):

طمأنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الجمهور على الإعلامية مي العيدان، مضيفة « بطلوا إشاعات حرام عليكم خافوا ربكم » .

يأتي ذلك على أنباء تدهور الحالة الصحية لمي العيدان، إذ قالت فجر السعيد « مي بخير الحمدلله » .

وفي سياق آخر، دعّمت فجر السعيد قرار سمو أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بشأن توقيف المسؤولين عن كليب « بنت مكة » .

وقالت « الطبيعي إن كل العقلاء والشرفاء والوطنيين في الخليج كله يقولون كلنا خالد الفيصل والغير طبيعي أن يجرؤ أحد وينتقد قرار لرجل مثله وبخبرته، بتفهمون أكثر من ابن الملوك » .

وكانت فجر السعيد قد أثارت الجدل بتدوينة غامضة، قالت فيها « اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت» إذ خشي البعض أن تكون حالتها الصحية تدهورت.