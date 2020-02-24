فيديو يكشف لقطات تاريخية لتحرير الكويت قبل 30 عام

خالد الظفيري(صدى):

أظهر فيديو لقطات تاريخية للكويت منذ 30 سنة تقريبا، عندما تم تحريرها من العدوان العراقي.

ورُجح أنه التصوير تم أواخر شهر فبراير من عام ١٩٩١م ما يوافق عام١٤١١ هجريا، حسب ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه قبل هذه الفترة عانى الكويت، من سياسة النظام العراقي الذي استخدم منهج الأرض المحروقة، وأحرق 752 بئرا نفطيا، وملأ الخنادق بالنفط والألغام.

وبالرغم مما شهدته الكويت، إلا أنها وقفت مع الشعب العراقي مفرقة جيدا بين النظام والشعب، وتم توجيه العديد من المساعدات لتقديم العون للاجئي العراق.