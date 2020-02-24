بالفيديو.. بسمة وهبة بـ «الحجاب» من أمام الكعبة المُشرفة
ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، وهي ترتدي الحجاب بالمسجد الحرام أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي مناسك العمرة.
ونشرت بسمة وهبة مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستغرام، معلقة: ” يا رب أكرم كل اللي حيشوف ويدعي دلوقتي يا رب تقبل دعاء كل اللي حيدعي دلوقتي اللهم ارضي عنا جميعًا يا رب ” ؛ فيما دعت لكل من حملها أمانة الدعوة بالشفاء والرحمة والمغفرة ورحمة الموتى.
وعلقت إحدى المتابعات: ” ربنا يتقبل وترجعي بالحجاب كنت بحب برامجك في قناة اقرأ جداً كنتي مختلفة وكنتي مثال محترم للمذيعة الملتزمة المحجبة وكنت بحب اتفرج علي ستايل عباياتك ” .
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