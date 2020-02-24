بالفيديو.. بسمة وهبة بـ «الحجاب» من أمام الكعبة المُشرفة

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، وهي ترتدي الحجاب بالمسجد الحرام أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي مناسك العمرة.

ونشرت بسمة وهبة مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستغرام، معلقة: ” يا رب أكرم كل اللي حيشوف ويدعي دلوقتي يا رب تقبل دعاء كل اللي حيدعي دلوقتي اللهم ارضي عنا جميعًا يا رب ” ؛ فيما دعت لكل من حملها أمانة الدعوة بالشفاء والرحمة والمغفرة ورحمة الموتى.

وعلقت إحدى المتابعات: ” ربنا يتقبل وترجعي بالحجاب كنت بحب برامجك في قناة اقرأ جداً كنتي مختلفة وكنتي مثال محترم للمذيعة الملتزمة المحجبة وكنت بحب اتفرج علي ستايل عباياتك ” .