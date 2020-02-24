بالفيديو.. ياسر القحطاني يمدح جماهير الهلال

نواف السالم(صدى):

تغزل مهاجم نادي الهلال السابق، ياسر القحطاني، بجماهير الزعيم، اليوم الاثنين؛ مؤكدًا على أحقية الهلال بتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمساندة جمهوره الكبير.

ونشر ياسر القحطاني، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، يظهر جمهور الزعيم وهو يردد هتافاته وأناشيده لتشجيع الفريق من قلب المدرجات؛ حيث علق القحطاني، قائلًا: ” ‏شلون ماتبون الأزرق يتصدر بالله؟ ” .

وتمكن نادي الهلال، من الفوز على نظيره الاتحاد في مباراتهما الأخيرة بهدف كارلوس إدواردو؛ ليرتفع رصيد الزعيم إلى 44 نقطة يحتل بهن صدارة جدول ترتيب الدوري.