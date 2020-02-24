شاب ينتهي من ممارسة الفجور مع عشيقته ثم يقتلها

القاهرة(صدى):

اعترف شاب مصري، بقتل عشيقته وإخفاء جثمانها في القمامة، وذلك إثر طلبها منه الزواج وتأكيدها بأنها ستطلب الطلاق من زوجها في نفس اليوم.

وأكد خلال التحقيقات، أنه أنهى علاقته الجنسية معها في يوم الجريمة ثم قتلها وتخلص من جثتها، معتقدًا أنها ستضيع بين القمامة ولن تكشف الجهات الأمنية أمره.

وأوضح أنه كانت تربطه بها علاقة منذ أشهر، مضيفًا « اللي حصل يوم الجريمة إنها كانت معايا، وبعد ما خلصنا العلاقة الجنسية، قالت لي مش هفضل معاك كده على طول، الناس بدأت تشك فيا وأنا طالعة وداخله، مش هرجع تاني إلا لما نتجوز » .