أماني التميمي تكشف سر اشتراطها مليونين لمن يشم « أباطها » ( فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

أوضحت الفنانة الكويتية أماني التميمي، حقيقة الفيديو المقير للجدل الخاص بها وهي تقول « اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين » .

وأكدت أماني التميمي، في تصريحات تليفزيونية، أن الفيديو كان عبارة عن «غشمرة» مع رفيقتها، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن ينتشر بهذا الشكل.

وأفادت بأنها تعمل مسوقة لإعلانات المنتجات حول البشرة والتجميل وأدوية طبية، مشددة على أن لديها خطوطا حمراء تصل عند حد العادات والتقاليد التي يحرص عليها المجتمع الكويتي، وأنها لا تقبل العُري.

ونفت أنها قد تكون تنمرت على خبيرة التجميل بدور البراهيم قائلة إنها لا تعرفها ولم يجر بينهما أي حديث على الإطلاق.