7 وظائف شاغرة للجنسين في «بنك الرياض»

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الرياض، عن توفر 7 وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، لحملة البكالوريوس، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مساح كميات، ومحاسب)، من خلال برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساح كميات (للجنسين – العدد 3 وظائف):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها تخصصات العلوم الإدارية (أساليب كمية)، محاسب (للجنسين – العدد 4 وظائف):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها تخصص (المحاسبة).

واشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات المناسبة للوظائف أعلاه، ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين 2020/02/24م وينتهي بتاريخ 2020/03/24م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- مساح كميات (للجنسين – العدد 3 وظائف): هنــــــا

2- محاسب (للجنسين – العدد 4 وظائف): هنــــــا