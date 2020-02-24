طفل يوثق لحظة قتل أبيه لأمه بـ «فيديو»

القاهرة(صدى):

وثق طفل مصري يبلغ من العمر 9 أعوام، لحظة قيام والده بقتل والدته خنقًا بـ”الإيشارب”؛ ليؤكد شكوك رجال الشرطة في تورط الأب بالحادث.

وفي التفاصيل، تقدم رجل ببلاغ يفيد بوفاة شقيقته المتزوجة مختنقة بغطاء رأس، لتؤكد المعاينة الأولية لمكان الحادث، سلامة الأبواب والنوافذ؛ مما يعني أن الجريمة لم تكن بغرض السرقة.

وعثر رجال الشرطة، على مقطع فيديو للحظة قتل الأم على هاتف ابنها الصغير قام بتصويره أثناء الواقعة؛ حيث يظهر الأب وهو يخنق الأم بعد مشادة كلامية بينهما؛ ليعترف بارتكابه الجريمة، وبرر فعلته بشكه في سلوكها.